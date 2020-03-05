Австралийские медики назвали продукты, защищающие от коронавируса





Медики сообщают, что несмотря на отсутствие способов абсолютной защиты от инфекции, уменьшить вероятность заражения поможет укрепление иммунной системы. Эксперт Ли Холмс полагает, что этому поспособствует употребление продуктов с большим количеством антиоксидантов, а именно ягод, чеснока и лука, баклажан, тыквы и моркови. Благодаря содержанию витаминов С, В и Е все они способны помочь в борьбе с инфекциями. Также медики отметили пользу продуктов, богатых цинком, которые помогают и в борьбе с гриппом. К ним относятся: говядина, баранина, шпинат, рыба и устрицы. Кроме того, рекомендуется использовать живые бактериальные добавки, а также яйца, в которых содержится свыше 20 витаминов и минералов, среди которых качественный белок, полезные жиры, а также витамины А и Е. Специалисты советуют употреблять продукты, богатые селеном, который укрепляет иммунитет. Наибольшее количество этого элемента содержится в печени, почках, икре пресноводных рыб, чесноке и брюссельской капусте.Медики подчеркнули, что во время вспышки коронавируса важно питаться продуктами, характеризующимися противовоспалительными свойствами. Поэтому следует употреблять ежедневно не менее пяти овощей, а также использовать в качестве приправы к блюдам куркуму.