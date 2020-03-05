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Австралийские медики назвали продукты, защищающие от коронавируса

Медики из Австралии назвали продукты, употребление которых помогает защититься от коронавируса. К ним специалисты отнесли ягоды, овощи, яйца, рыбу и куркуму.

Медики сообщают, что несмотря на отсутствие способов абсолютной защиты от инфекции, уменьшить вероятность заражения поможет укрепление иммунной системы. Эксперт Ли Холмс полагает, что этому поспособствует употребление продуктов с большим количеством антиоксидантов, а именно ягод, чеснока и лука, баклажан, тыквы и моркови. Благодаря содержанию витаминов С, В и Е все они способны помочь в борьбе с инфекциями. Также медики отметили пользу продуктов, богатых цинком, которые помогают и в борьбе с гриппом. К ним относятся: говядина, баранина, шпинат, рыба и устрицы. Кроме того, рекомендуется использовать живые бактериальные добавки, а также яйца, в которых содержится свыше 20 витаминов и минералов, среди которых качественный белок, полезные жиры, а также витамины А и Е. Специалисты советуют употреблять продукты, богатые селеном, который укрепляет иммунитет. Наибольшее количество этого элемента содержится в печени, почках, икре пресноводных рыб, чесноке и брюссельской капусте.

Медики подчеркнули, что во время вспышки коронавируса важно питаться продуктами, характеризующимися противовоспалительными свойствами. Поэтому следует употреблять ежедневно не менее пяти овощей, а также использовать в качестве приправы к блюдам куркуму.

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Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 15:32

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