В Сети раскрыты комплектации кроссовера Honda WR-V для рынка Индии





Бюджетный паркетный кроссовер бренда Honda WR-V получил рестайлинговую версию с обновленным экстерьером и расширенным набором опций. Модель 2020 года имеет другую радиаторную решетку, новые бампера и массивный обвес с расширителями колесных арок. Габариты автомобиля остались прежними, но в продаже появится исключительно передний привод во всех вариантах исполнения. Honda WR-V обзавелся 1,2-литровым двигателем на 90 л.с., работающим с паре с 5-ступенчатой МКПП или вариатором CVT. Кроссовер также может оснащаться 1,5-литровым турбодизелем на 100 л.с. с 6-ступенчатой “механикой”.В Индии обновленная Honda WR-V будет продаваться по цене до 700 тыс. рублей по актуальному курсу. Старт продаж запланирован на апрель.