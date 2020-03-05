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«Мы просто слушаем и слышим друг друга»: Тарзан раскрыл секрет счастливого брака с Наташей Королевой

Тарзан рассказал, почему уже 20 лет живет вместе с Наташей Королевой. Как оказалось, главным принципом сохранения мира в семье у пары является умение слышать друг друга.
«Мы просто слушаем и слышим друг друга»: Тарзан раскрыл секрет счастливого брака с Наташей Королевой

Сергей Глушко, который более известен под своим сценическим псевдонимом «Тарзан», стал гостем радиопередачи «Вечернего шоу Аллы Довлатовой». В эфире супруг Наташи Королевой рассказал о жизни со звездой, а также поделился навыками построения здоровых и крепких отношений.

Тарзан признался, что изначально в его союз с певицей никто не верил, и им пророчили скорый развод, однако знаменитости сумели всех удивить: в этом году Глушко и Королева празднуют 20 лет совместной жизни. Артист отмечает, что залогом долгого и крепкого брака в его случае стало умение «уложить свою гордыню и уверенность» и просто признавать свою неправоту. Кроме того, супруги умеют «слышать и слушать друг друга» и готовы идти на уступки во избежание серьезных конфликтов, а это одни из самых необходимых навыков для сохранения мира в семье.

Также Глушко признался, что они с женой никогда не забывают о такой важной дате, как день свадьбы. Знаменитости всегда находят возможность отметить важное событие и уделить время друг другу.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 14:57

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