Александр Лыков не смог угодить супруге с подарком к 8 Марта: "Подарил кухонный комбайн вместо туфель"

История произошла в то время, когда подарки, о которых мечтала супруга Александра Лыкова, были дефицитом. Актёр на 8 марта преподнёс ей большую коробку и Алла Александровна, являющаяся директором своего мужа, надеялась получить на праздник французские духи либо австрийские туфли. Тем не менее, звезда телесериала "Улицы разбитых фонарей" подарил ей кухонный комбайн.Для артиста эта вещь была "фантастической", и он потратил на неё практически всю зарплату, но его избраннице подарок не пришёлся по душе. Как отметил Александр Лыков в интервью, больше он этого комбайна на кухне не видел, однако к ближайшему празднику его жена всё же получила австрийские туфли.