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Предательства мужей, сына и крушение карьеры: Главные драмы в жизни Тамары Миансаровой

5 марта исполняется 89 лет со дня рождения Тамары Миансаровой. В жизни знаменитой вокалистки было много трудностей и предательства, а свою старость она провела в бедности.
Предательства мужей, сына и крушение карьеры: Главные драмы в жизни Тамары Миансаровой

Тамара Миансарова стала знаменитой после исполнения композиций «Солнечный круг» и «Черный кот». Она родилась во время голодомора, отец ушел из семьи, а мать хотела отдать дочку в детский дом, однако все же решила растить ее самостоятельно. Когда Тамаре Григорьевне было девять лет, они с матерью переехали в Минск. Там им пришлось пережить войну, после которой будущая артистка стала усиленно заниматься на фортепиано, где познакомилась с Эдуардом Миансаровым. Позже они вместе стали учиться в Московской консерватории и поженились. Однако первый супруг не желал появления наследников, поэтому вскоре после рождения сына Андрея пара рассталась.

В 1958 году Тамара Миансарова стала гастролировать по СССР и странам Европы. Исполнительница обеспечивала сына финансово, а воспитанием мальчика занималась бабушка. Позже вокалистка стала женой Леонида Гарина, но он изменял ей. Единственным утешением певицы стало творчество. Однако карьера артистки пошла на спад, поскольку ей перестали поступать приглашения на концерты. По слухам, это произошло по указанию министра культуры СССР Екатерины Фурцевой.

Певица стала работать в Донецкой филармонии, вступила в брак с Игорем Хлебниковым и в 1971 году родила от него дочь. Однако супруг стал бить и изменять вокалистке, что повлекло окончание брака.

В 80-х годах Миансарова начала работать в «Москонцерте», преподавая вокал. Однако в то время появились проблемы с сыном, который украл у матери огромную сумму денег, а позже, обманув ее, добился оформления на себя квартиры. В 2013 году Миансарова серьезно заболела и практически перестала выходить на улицу. В 2017 году артистка умерла от инфаркта.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 14:43

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