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Елена Яковлева отмечает 59-летие: Главные романы в жизни актрисы

Актриса Елена Яковлева, которой 5 марта исполнилось 59 лет, имела в жизни трех главных мужчин. Уже на первом курсе ГИТИСа она начала пользоваться успехом у противоположного пола.
Елена Яковлева отмечает 59-летие: Главные романы в жизни актрисы

Елена Яковлева не отказывалась от ухаживаний сразу двух одногруппников – Виктора Ракова и Владимира Мурашова, но вышла замуж за Сергея Юлина. Пара поженилась на последнем курсе, но эта свадьба получила массу предостережений. Например, артистка примеряла обручальное кольцо из озорства и неожиданно не смогла его снять. В итоге его распилили и починили, но примета засела в памяти актрисы. Перед церемонией жених испортил свой костюм настолько, что его пришлось выбросить. В итоге этот брак просуществовал полгода, а звезда влюбилась в Валерия Шальных, к которому ушла от мужа. Они прожили 5 лет в гражданском браке, а потом поставили штамп в паспорте только ради того, чтобы их селили в одном номере на гастролях. У супругов родился сын Денис Шальных, который окончил режиссерский факультет.

В жизни Елены Яковлевой было время, когда она боялась мужчин с гвоздиками, поскольку после успеха “Интердевочки” актриса получила письмо из тюрьмы, в котором заключенный обещал к ней приехать. Однако все страхи остались позади, а актриса обрела всенародную любовь благодаря последующим ролям.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:37

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