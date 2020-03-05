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В NASA предупредили о приближении огромного астероида к Земле

Астрофизики из NASA прогнозируют приближение огромного астероида к Земле на опасное расстояние. По словам экспертов, космический объект появится в конце апреля.

NASA и другие космические агентства по всему миру делают все возможное, чтобы пристально следить за объектами, которые проходят слишком близко возле Земли. Часто эти небесные тела имеют небольшие размеры и представляют небольшую угрозу для планеты или её обитателей. Астероид 52768 (OR2 1998) попадает в совершенно другую категорию, и через месяц должен "посетить" Землю. Астрономы смогли приблизительно определить его размер, который находится в диапазоне от 1,7 до 4 км в ширину.

NASA осуществляет мониторинг OR2 1998, чья траектории позволила определить его, как "потенциально опасный астероид". В то же время, это не гарантирует столкновения с планетой. Известно, что объект будет путешествовать со скоростью примерно в 31 тысячу км/ч. В дополнение к отслеживанию околоземных тел, которые могут представлять угрозу, ученые NASA в настоящее время проводят миссии по их изучению для будущих разработок по противодействию. Например, OSIRIS-REx и японская Hayabusa2 собирают образцы с астероидов в Солнечной системе, чтобы вернуть их на Землю в ближайшие годы.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:51

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