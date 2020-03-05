Компания Renault представила кроссовер Duster новой генерации в Бразилии





Разработчики оснастили машину пластиковым обвесом на двери и пороги. Под капотом Renault Duster находится двигатель на 1,6 литров, однако в скором времени также появится версия с 2-литровым мотором. На рынке в Бразилии есть своя особенность, так как сюда привозят силовые установки в 2-х модификациях – на этаноле и бензине. Внешний вид автомобиля напоминает модель из Восточной Европы, а мультимедийная система и различные помощники позаимствованы у российского варианта Arkana.Купить стандартный кроссовер новой генерации можно за 1 миллион рублей, однако максимальная сборка обойдется каждому желающему в 1,3 миллиона. Сейчас транспортные средства производят на территории Румынии, там же осуществляется их выпуск. Для разных рынков авто поставляют с эмблемой Renault и Dacia.