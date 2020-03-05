Эксперты озвучили главные преимущества использования красного винного уксуса





Красное вино, стоящее в основе данного продукта, содержит большое количество мощных антиоксидантов, например, ресвератрол и антоцианы. Красный винный уксус позволяет контролировать уровень сахара в крови благодаря содержащейся в нем кислоте. При добавлении в пищу он снижает гликемический индекс, а также предотвращает возникновение тромбов. В частности, с его помощью можно снизить уровень холестерина, артериального давления и уменьшить воспаление. Благодаря своим свойствам продукт предупреждает развитие сердечно-сосудистых недугов.При необходимости защитить кожу следует ввести в рацион красный винный уксус, который защищает дерму от повреждений и инфекций. Также он способствует похудению за счет ускорения процесса сжигания жира.