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Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую корпорацию Promobot из-за робота-двойника

Арнольда Шварценеггер подал в суд на корпорацию Promobot. Выяснилось, что она без разрешения артиста взяла за основу его образ для проектирования робота-двойника.
Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую корпорацию Promobot из-за робота-двойника

Представили экс-губернатора Калифорнии заявили, что компания незаконным способом использовала его право на публичность. По этой причине сторона истца требует от представителей Promobot прекратить свои действия и выплатить Арнольду Шварценеггеру $10 млн и прибыль, которую корпорация получила за презентацию робота-двойника. В соответствующем документе сообщается, что предприятие использует устройство для продажи своих продуктов. Согласно данным TMZ, предположительно, компания сообщила о приостановлении показа разработки. Тем не менее, в феврале этого года она снова появилась на презентации игрушек в Нью-Йорке.

Устройство может имитировать внешность актера и поддерживать беседу, а также двигать некоторыми частями тела. Робот способен демонстрировать более 600 версий микромимики личности. Для достижения наибольшей реалистичности организация создала и запатентовала свою структуру лица с применением технологии проектирования искусственной кожи.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:45

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