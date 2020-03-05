Алексей Панин рассказал о своих интимных связях с мужчинами





Новый выпуск телепередачи Дмитрия Гордона раскрыл некоторые подробности интимной жизни Алексея Панина и его планов на будущее. В частности, эпатажный артист заявил, что намеревается эмигрировать из России из-за распространенной в стране гомофобии. Кроме того, актер определил себя бисексуалом и сообщил, что хотя он предпочитает поддерживать связь с женщинами, против мужчин тоже не выступает. Стоит отметить, что о своей нетрадиционной сексуальной ориентации Панин рассказал еще в 2013 году во время передачи "Человек-невидимка".Теперь же звезда кино признался, что более предпочтительным в половом плане для него является участие женщины и мужчины одновременно. При этом присутствие представителя сильного пола знаменитость считает "приятным бонусом", не более того. Известно, что Алексей Панин уже несколько лет вызывает неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей и партнеров по шоу-бизнесу, благодаря своим сексуальным скандалам, проблемам с законом, а также поддержке ЛГБТ-сообщества в РФ.