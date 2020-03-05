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Ученые нашли новый метод поиска внеземной жизни

Ученые решили искать подходящие для зарождения жизни миры при помощи химического анализа звезд. Новый метод поиска внеземных цивилизаций предполагает обнаружение следов фосфора, фтора и калия.

Ранее ученые в поисках потенциально пригодных для жизни планет особое внимание обращали на наличие жидкой воды, кислорода и углерода, однако, как оказалось, этот способ анализа не является единственно возможным. Так, астрофизик Натали Хинкель заявила о том, что имеет смысл ориентироваться на химический анализ звезд при исследовании космоса.

Актуальность своего метода астрофизик из Сан-Антонио объясняет наличием связи между светилом-хозяином и располагающимися рядом планетами. По словам эксперта, химический состав атмосферных слоев звезды своего рода дублирует необходимый для образования жизни набор элементов.

Обнаружение следов фосфора, фтора и калия при анализе химсостава звезд свидетельствует о наличии реакции трансформации солнечного света в энергию. Поэтому наличие подобных элементов также говорит о возможности возникновении жизни, как и факт нахождения кислорода и углерода.

Однако в новом методе есть свои недочеты. Одним из них является фактор случайности при обнаружении фосфора в атмосферных слоях звезд. Другим же - то, что способ основывается на анализе земных реалий, тогда как в космосе могут существовать формы жизни иного рода и с иными потребностями.

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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 14:30

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