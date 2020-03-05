Ученые нашли новый метод поиска внеземной жизни





Ранее ученые в поисках потенциально пригодных для жизни планет особое внимание обращали на наличие жидкой воды, кислорода и углерода, однако, как оказалось, этот способ анализа не является единственно возможным. Так, астрофизик Натали Хинкель заявила о том, что имеет смысл ориентироваться на химический анализ звезд при исследовании космоса.Актуальность своего метода астрофизик из Сан-Антонио объясняет наличием связи между светилом-хозяином и располагающимися рядом планетами. По словам эксперта, химический состав атмосферных слоев звезды своего рода дублирует необходимый для образования жизни набор элементов.Обнаружение следов фосфора, фтора и калия при анализе химсостава звезд свидетельствует о наличии реакции трансформации солнечного света в энергию. Поэтому наличие подобных элементов также говорит о возможности возникновении жизни, как и факт нахождения кислорода и углерода.Однако в новом методе есть свои недочеты. Одним из них является фактор случайности при обнаружении фосфора в атмосферных слоях звезд. Другим же - то, что способ основывается на анализе земных реалий, тогда как в космосе могут существовать формы жизни иного рода и с иными потребностями.