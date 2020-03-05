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В США самка варана родила сама от себя

В США самка варана обошлась без помощи самца и родила сама от себя. Об этом пишет WTSP.

Три детёныша появились на свет в августе прошлого года в зоопарке, расположенном в городе Чаттануга, штат Теннесси. Предполагалось, что отцом Оникса, Джаспера и Флинта стал варан Кадал, который до этого был подселен к самке по имени Чарли. Тем не менее, по результатам проведённого недавно анализа ДНК, каждый из варанят оказался генетической копией своей мамы.

Большая ящерица прибегла к партеногенезу – форме размножения, при которой из женских половых клеток развивается взрослый организм без оплодотворения, что позволяет самкам обходиться без партнёра и рожать самим от себя. Подобные случаи часто встречаются у варанов, так как они отдают предпочтение изолированной жизни и агрессивно относятся к чужакам.

В 2002 году стало известно о случае рождения детёныша у самки акулы-лопаты, жившей в зоопарке и на протяжении длительного периода не встречавшейся с самцами своего вида. Вместе с ней жили две самки акулы-лопаты, самец акулы-эполета и скат.

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Общество
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 13:52

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