В США самка варана родила сама от себя





Три детёныша появились на свет в августе прошлого года в зоопарке, расположенном в городе Чаттануга, штат Теннесси. Предполагалось, что отцом Оникса, Джаспера и Флинта стал варан Кадал, который до этого был подселен к самке по имени Чарли. Тем не менее, по результатам проведённого недавно анализа ДНК, каждый из варанят оказался генетической копией своей мамы.Большая ящерица прибегла к партеногенезу – форме размножения, при которой из женских половых клеток развивается взрослый организм без оплодотворения, что позволяет самкам обходиться без партнёра и рожать самим от себя. Подобные случаи часто встречаются у варанов, так как они отдают предпочтение изолированной жизни и агрессивно относятся к чужакам.В 2002 году стало известно о случае рождения детёныша у самки акулы-лопаты, жившей в зоопарке и на протяжении длительного периода не встречавшейся с самцами своего вида. Вместе с ней жили две самки акулы-лопаты, самец акулы-эполета и скат.