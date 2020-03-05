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Эммануил Виторган показал на видео танцующую двухлетнюю дочь Этель

Эммануил Виторган показал видео с двухлетней дочерью Этель, которая пританцовывает под песню отца. Артист опубликовал ролик на своей странице в Instagram.

Эммануил Виторган показал, как репетирует представление, посвященное весне. В зале помимо артиста собрались Клара Новикова и Саид Багов, которые пели песню, а рядом с ними пританцовывала Этель. В комментариях поклонники заметили артистизм наследницы звезды, а многие посоветовали ей профессионально заниматься танцами и музыкой.

У Эммануила Виторгана в прошлом году родилась еще одна дочь, которую назвали Кларой. Его постоянно сопровождают на шоу и концертах супруга Ирина Млодик и двухлетняя Этель.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:30

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