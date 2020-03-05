В Омске женщина ударила сына ножом в живот во время ссоры





Известно, что раненого жителя Омска доставили в отделение МЧС №4 с ранениями в районе живота, полученными в результате воздействия острым предметом. В городском отделе полиции №4 Ленинского округа уже начали расследование по факту инцидента, чьи сотрудники на данный момент устанавливают обстоятельства произошедшего.По предварительной информации, в нападении подозревают родительницу пострадавшего, которая вступила в ссору с ним незадолго до госпитализации. Причину конфликта в пресс-службе правоохранительных органов пока не называют, но на месте происшествия был обнаружен нож. В случае доказательства вины судом, омичке может грозить криминальная ответственность в виде лишения или ограничения свободы.