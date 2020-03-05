Валерий Меладзе признался, что любит получать сделанные своими руками подарки от Альбины Джанабаевой





Звездные супруги остаются вместе на протяжении 16 лет, и за это время у артистов родились два сына. Старший Константин Меладзе отличается спокойным характером, а пятилетний Лука Меладзе – энергичный и озорной. Со своими детьми Джанабаева и ее муж стремятся строить доверительные отношения, а в новом выпуске передачи “Светская хроника” певица рассказала о любви к активным играм с наследниками. Сыновья запрещают отцу и матери устраивать репетиции дома, а также у них не проявляется любовь к музыке. Валерий Меладзе любит подарки, сделанные своими руками. Например, артистка дарила ему собственноручно связанный свитер, а в этом году сшила жилетку.При этом Меладзе радует возлюбленную приготовленным собственноручно мясом. Артисты часто присутствуют на светских вечеринках, а недавно они презентовали песню “Мегаполисы”.