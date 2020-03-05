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Валерий Меладзе признался, что любит получать сделанные своими руками подарки от Альбины Джанабаевой

Валерий Меладзе раскрыл подробности того, что ему подарила супруга Альбина Джанабаева вместо свитера. Музыкант любит получать от избранницы подарки, сделанные своими руками.

Звездные супруги остаются вместе на протяжении 16 лет, и за это время у артистов родились два сына. Старший Константин Меладзе отличается спокойным характером, а пятилетний Лука Меладзе – энергичный и озорной. Со своими детьми Джанабаева и ее муж стремятся строить доверительные отношения, а в новом выпуске передачи “Светская хроника” певица рассказала о любви к активным играм с наследниками. Сыновья запрещают отцу и матери устраивать репетиции дома, а также у них не проявляется любовь к музыке. Валерий Меладзе любит подарки, сделанные своими руками. Например, артистка дарила ему собственноручно связанный свитер, а в этом году сшила жилетку.
Валерий Меладзе признался, что любит получать сделанные своими руками подарки от Альбины Джанабаевой

При этом Меладзе радует возлюбленную приготовленным собственноручно мясом. Артисты часто присутствуют на светских вечеринках, а недавно они презентовали песню “Мегаполисы”.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:16

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