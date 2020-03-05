Эксперты назвали наиболее эффективное и безопасное лекарство от боли в суставах
Эксперты отметили, что ряд препаратов, призванных избавить от боли в суставах являются временным решением проблемы, а также имеют множество противопоказаний. Однако существует и более безопасное лекарство на основе натуральных ингредиентов.
По мнению экспертов, часто используемые для избавления от болевого синдрома при болезнях суставов нестероидные противовоспалительные препараты являются не самым безопасным лекарством. Так, негативные последствия их применения доказаны клинически: медикаменты провоцируют гастриты, аллергии и развитие сердечно-сосудистых заболеваний. При этом для пациентов, имеющих хронические заболевания, подобные препараты и вовсе противопоказаны, так как есть внушительный риск неблагоприятных прогнозов.
Однако последние исследования в области лечения болезней суставов дают надежду на появление эффективного лекарства на основе натуральных ингредиентов. Уже стало известно, что хондроитин-сульфат и глюкозамин снижают потери хряща, а также способны предотвратить структурные изменения костей при остеоартритах коленных суставов. Хондропротекторы хондроитина-сульфата и глюкозамина же, использующиеся как БАД, заметно снимают болевые ощущения.
При этом и хондроитина сульфат, и глюкозамин, и коллаген являются натуральными и безопасными веществами. В большом количестве они содержатся в акульих плавниках, хрящах кальмаров и скатов. Кроме того, эксперты отметили, что даже употребление рыбы не менее двух раз в неделю благотворно сказывается на снижении симптоматики заболеваний суставов.
По мнению экспертов, часто используемые для избавления от болевого синдрома при болезнях суставов нестероидные противовоспалительные препараты являются не самым безопасным лекарством. Так, негативные последствия их применения доказаны клинически: медикаменты провоцируют гастриты, аллергии и развитие сердечно-сосудистых заболеваний. При этом для пациентов, имеющих хронические заболевания, подобные препараты и вовсе противопоказаны, так как есть внушительный риск неблагоприятных прогнозов.
Однако последние исследования в области лечения болезней суставов дают надежду на появление эффективного лекарства на основе натуральных ингредиентов. Уже стало известно, что хондроитин-сульфат и глюкозамин снижают потери хряща, а также способны предотвратить структурные изменения костей при остеоартритах коленных суставов. Хондропротекторы хондроитина-сульфата и глюкозамина же, использующиеся как БАД, заметно снимают болевые ощущения.
При этом и хондроитина сульфат, и глюкозамин, и коллаген являются натуральными и безопасными веществами. В большом количестве они содержатся в акульих плавниках, хрящах кальмаров и скатов. Кроме того, эксперты отметили, что даже употребление рыбы не менее двух раз в неделю благотворно сказывается на снижении симптоматики заболеваний суставов.
Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 14:07