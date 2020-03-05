Эксперты назвали наиболее эффективное и безопасное лекарство от боли в суставах





По мнению экспертов, часто используемые для избавления от болевого синдрома при болезнях суставов нестероидные противовоспалительные препараты являются не самым безопасным лекарством. Так, негативные последствия их применения доказаны клинически: медикаменты провоцируют гастриты, аллергии и развитие сердечно-сосудистых заболеваний. При этом для пациентов, имеющих хронические заболевания, подобные препараты и вовсе противопоказаны, так как есть внушительный риск неблагоприятных прогнозов.Однако последние исследования в области лечения болезней суставов дают надежду на появление эффективного лекарства на основе натуральных ингредиентов. Уже стало известно, что хондроитин-сульфат и глюкозамин снижают потери хряща, а также способны предотвратить структурные изменения костей при остеоартритах коленных суставов. Хондропротекторы хондроитина-сульфата и глюкозамина же, использующиеся как БАД, заметно снимают болевые ощущения.При этом и хондроитина сульфат, и глюкозамин, и коллаген являются натуральными и безопасными веществами. В большом количестве они содержатся в акульих плавниках, хрящах кальмаров и скатов. Кроме того, эксперты отметили, что даже употребление рыбы не менее двух раз в неделю благотворно сказывается на снижении симптоматики заболеваний суставов.