Звезды «Дом-2» Илья Яббаров и Алена Рапунцель достигли соглашения об алиментах





Сама участница проекта «Дом-2» Алена Рапунцель заверяет, что будет копить эти деньги, чтобы Богдан, когда вырастет, смог распорядиться средствами самостоятельно. Естественно, что Яббарову такой вариант выплат подошел, хотя бы потому, что ему не придется вновь сталкиваться с новыми судебными исками. Стоит отметить, что у Ильи уже есть ребенок, алименты на которого он платит официально по закону.Ко всему, теме разборок между Ильей и Аленой были посвящены не только последние эфиры телестройки, но и шоу «Бородина против Бузовой». Проблему участников разобрали в буквальном смысле "вдоль и поперек".К слову, ранее в похожих ситуациях оказывались и экс-участница шоу «Дом-2» Тата Блюменкранц со своим бывшим мужем Валерием. У них вроде тоже получилось решить вопрос с деньгами на ребенка относительно мирным путем.