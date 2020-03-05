Коллекторы рассказали, почему четверть должников не может погасить кредиты вовремя
Глава Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев назвал главные причины несвоевременного погашения задолженности. Эксперт также рассказал, почему четверть должников не может погасить кредиты вовремя.
Коллекторы говорят, что более половины всех отечественных заемщиков допускают просрочку по кредитам в связи с финансовыми трудностями, которые включают в себя падение уровня заработной платы, повышенную долговую нагрузку и невозможность накопления средств из-за роста цен на потребительские товары. Кроме того, несвоевременные выплаты также связывают с непониманием условий договора и несогласием с суммой долга.
Менее распространенными причинами называют потерю работы, семейные обстоятельства и экономическую неграмотность, которая не позволила рассчитать финансовые возможности. По предварительной информации, сейчас в базе данных коллекторских агентств насчитывается 7 млн кредитов, чья общая сумма превышает 1 трлн рублей. Более того, ежегодно в рамках агентской схемы финансовые учреждения привлекают коллекторов к изъятию 4 млн долгов, которые составляют около 400 млрд рублей в денежном эквиваленте.
Коллекторы говорят, что более половины всех отечественных заемщиков допускают просрочку по кредитам в связи с финансовыми трудностями, которые включают в себя падение уровня заработной платы, повышенную долговую нагрузку и невозможность накопления средств из-за роста цен на потребительские товары. Кроме того, несвоевременные выплаты также связывают с непониманием условий договора и несогласием с суммой долга.
Менее распространенными причинами называют потерю работы, семейные обстоятельства и экономическую неграмотность, которая не позволила рассчитать финансовые возможности. По предварительной информации, сейчас в базе данных коллекторских агентств насчитывается 7 млн кредитов, чья общая сумма превышает 1 трлн рублей. Более того, ежегодно в рамках агентской схемы финансовые учреждения привлекают коллекторов к изъятию 4 млн долгов, которые составляют около 400 млрд рублей в денежном эквиваленте.
Экономика
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:02