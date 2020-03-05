Коллекторы рассказали, почему четверть должников не может погасить кредиты вовремя





Коллекторы говорят, что более половины всех отечественных заемщиков допускают просрочку по кредитам в связи с финансовыми трудностями, которые включают в себя падение уровня заработной платы, повышенную долговую нагрузку и невозможность накопления средств из-за роста цен на потребительские товары. Кроме того, несвоевременные выплаты также связывают с непониманием условий договора и несогласием с суммой долга.Менее распространенными причинами называют потерю работы, семейные обстоятельства и экономическую неграмотность, которая не позволила рассчитать финансовые возможности. По предварительной информации, сейчас в базе данных коллекторских агентств насчитывается 7 млн кредитов, чья общая сумма превышает 1 трлн рублей. Более того, ежегодно в рамках агентской схемы финансовые учреждения привлекают коллекторов к изъятию 4 млн долгов, которые составляют около 400 млрд рублей в денежном эквиваленте.