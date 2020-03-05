Надежда Мейхер-Грановская призналась, что ни один из братьев Меладзе никогда за ней не ухаживал





Комментируя романы с представителями шоу-бизнеса, знаменитость заявила, что в романтическом плане ее ничего с ними не связывало. Однажды Надежда Мейхер даже начала выступать под своей фамилией, так как стать Грановской ей в свое время предложил Константин Меладзе. По словам экс-солистки «ВИА Гра», композитор хотел, чтобы она осталась в группе, но не смог изменить решение своей подопечной.Как сообщила звезда в разговоре с «Люкс ФМ», после ухода из коллектива она перестала общаться с обоими Меладзе. В то же время исполнительница уточнила, что ни один из братьев никогда не ухаживал за ней и самой Мейхер-Грановской не хотелось строить с ними отношения. Певица не нуждается в статусном партнере рядом с собой.