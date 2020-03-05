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В Солнечной системе зафиксирован гигантский НЛО

В Солнечной системе ученые, используя стереокамеры, зафиксировали гигантский неопознанный объект. Об этом сообщил тайваньский уфолог Скотт Уоринг.

Скотт Уоринг поделился, что его очень заинтересовал неопознанный летающий объект, попавший в поле зрения лишь на 4 секунды. Несмотря на такое короткое время, удалось увидеть его четкие контуры. Уфолог также отмечает довольно большую скорость движения инопланетного корабля в космическом пространстве, что, по его мнению, подтверждает присутствие в данное время в Солнечной системе инопланетян. Однако, по словам ученого, американское космическое агентство NASA не станет упоминать об этом массивном объекте, размер которого ровняется размеру Луны или даже больше, поскольку будет вынуждено поделиться с общественностью информацией о реальном существовании инопланетных существ. «NASA не сделают этого, чтобы не повлечь панику среди населения», - добавил уфолог.

Скотт Уоринг многие годы работает над поиском доказательств о существовании во Вселенной внеземных цивилизаций. С мнением исследователя соглашаются многие другие ученые, которые становятся последователями его теории.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 14:00

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