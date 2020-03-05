В Солнечной системе зафиксирован гигантский НЛО





Скотт Уоринг поделился, что его очень заинтересовал неопознанный летающий объект, попавший в поле зрения лишь на 4 секунды. Несмотря на такое короткое время, удалось увидеть его четкие контуры. Уфолог также отмечает довольно большую скорость движения инопланетного корабля в космическом пространстве, что, по его мнению, подтверждает присутствие в данное время в Солнечной системе инопланетян. Однако, по словам ученого, американское космическое агентство NASA не станет упоминать об этом массивном объекте, размер которого ровняется размеру Луны или даже больше, поскольку будет вынуждено поделиться с общественностью информацией о реальном существовании инопланетных существ., - добавил уфолог.Скотт Уоринг многие годы работает над поиском доказательств о существовании во Вселенной внеземных цивилизаций. С мнением исследователя соглашаются многие другие ученые, которые становятся последователями его теории.