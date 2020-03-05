Российские медики опровергли эффективность "жукотерапии" для борьбы с онкологией





Ведущий программы рассказал зрителям о том, что жители РФ и иных стран всё чаще начали прибегать к "жукотерапии", которая заключается в поедании жуков-знахарей, способных бороться с онкологией. Считается, что их регулярное употребление ведёт к исцелению человека. В шоу приняла участие девушка, отдающая предпочтение такому методу с целью укрепить иммунную систему, и показала, как принимает жука вместе с водой.Тем не менее, по словам доктора медицинских наук, профессора Константина Титова, никто ещё не доказал эффективность этого способа в борьбе с раком. Эксперт считает, что "жукотерапия" вообще не связана с профилактикой онкологических заболеваний. В конце программы врачи вновь отметили, что жуки-знахари не способствуют повышению иммунитета и не излечивают от недугов. Они добавили, что данный метод представляет из себя коммерческий проект, благодаря которому можно лишь заработать на людях.