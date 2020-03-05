Мария Кожевникова назвала современное телевидение “адом адским”

Актриса задумалась о том, на что пойдет телевидение ради высоких рейтингов, если уже сейчас в популярных программах говорят об изнасилованиях, разводах, разделе имущества и многочисленных романах. При этом “героям” таких шоу платят большие гонорары, а иногда показывают в прямом эфире, где им желательно устроить скандал. Мария Кожевникова решительно не понимает этого и заинтересована остановить подобный “ад адский”. Артистка считает, что от происходящего на подобных передачах нельзя скрыться даже при отсутствии телевизора, поскольку социальные сети и новостные ленты пестрят заголовками, созданными в ток-шоу.Кожевникова считает, что дети растут в “шизофреническом информационном поле”, когда им необходима адекватная среда. В комментариях поклонники артистки полностью согласились с ее мнением.