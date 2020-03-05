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Ученые нашли новое объяснение появлению темной материи

Физики-теоретики из Великобритании нашли новое объяснение появлению темной материи. Оно основано на исследовании гипотетических частиц – гексакварков - не отражающих, не выделяющих и не поглощающих свет.

Публикация, содержащая новую теорию относительно состава темной материи, недавно была размещена в Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics. В научной работе британские физики Михаил Башканов и Даниель Уоттс выдвинули предложение в качестве наименьшей структурной единицы гипотетической формы космического вещества использовать гексакварк d*. Эту частицу ученые вывели теоретически более пяти лет назад, а после смогли подтвердить наличие на практике, создав ее аналог в одном из немецких исследовательских центров.

Именно на основе существования этих частиц и построено новое объяснение появления темной материи, о котором сообщили авторы теории. По их мнению, после Большого взрыва, в то время как Вселенная охлаждалась и увеличивалась в размерах, гексакварки имели возможность объединиться, тем самым создав пятое агрегатное состояние вещества - бозе-эйнштейновский конденсат.

Первые полученные Башкановым и Уоттсом расчеты показали, что гексакварки d* являются отличным потенциальным «кандидатом в темную материю». При этом основанная на их существовании теория не требует включения в физику никаких дополнительных понятий.

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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 12:47

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