Блогер Екатерина Диденко нашла связь своей свадьбы с гибелью супруга в банном комплексе Москвы





Недавняя публикация Екатерины Диденко на веб-платформе Instagram была посвящена покойному мужу, который скончался в результате банной вечеринки с сухим льдом в Москве. Фармацевт нашла связь между трагедией и бракосочетанием в високосный год, когда её возлюбленный также родился. В своих "сторис" блогер добавила, что совсем недавно были проведены похороны, а она осталась одна с двумя детьми. Теперь Диденко собирается посвятить себя воспитанию дочери и сына.Известно, что происшествие пришлось на день рождения Диденко, который решили отметить с постановочным видео. Идея состояла в погрузке 25 кг сухого льда в бассейн в закрытом помещении. В результате неосторожного обращения с опасным веществом началось выделение большого количества углекислого газа. Известно, что двое присутствующих погибли на месте, после того, как прыгнули в воду, а супруг блогера скончался в больнице 29 февраля.