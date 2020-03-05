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Блогер Екатерина Диденко нашла связь своей свадьбы с гибелью супруга в банном комплексе Москвы

Трагедия в одном из банных комплексов Москвы, приведшая к смерти троих человек из-за отравления сухим льдом, бурно обсуждается в соцсетях. Блогер Диденко нашла связь между своей свадьбой и гибелью супруга, о чем сообщила в памятной публикации.

Недавняя публикация Екатерины Диденко на веб-платформе Instagram была посвящена покойному мужу, который скончался в результате банной вечеринки с сухим льдом в Москве. Фармацевт нашла связь между трагедией и бракосочетанием в високосный год, когда её возлюбленный также родился. В своих "сторис" блогер добавила, что совсем недавно были проведены похороны, а она осталась одна с двумя детьми. Теперь Диденко собирается посвятить себя воспитанию дочери и сына.

Известно, что происшествие пришлось на день рождения Диденко, который решили отметить с постановочным видео. Идея состояла в погрузке 25 кг сухого льда в бассейн в закрытом помещении. В результате неосторожного обращения с опасным веществом началось выделение большого количества углекислого газа. Известно, что двое присутствующих погибли на месте, после того, как прыгнули в воду, а супруг блогера скончался в больнице 29 февраля.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:35

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