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«Прозрачная» версия смартфона Nubia Red Magic 5G продемонстрирует работу кулера

Компания Nubia собирается выпустить игровой смартфон. Новый Red Magic 5G в специальной версии оборудуют полупрозрачной задней панелью.

Официальный показ флагманской модели назначен на 12 марта. По предварительным данным, Red Magic 5G оснастят высококачественным экраном с частотой обновления 144 Гц, а также мощным чипом Qualcomm Snapdragon 865. При этом в гаджет установят 16 Гб ОЗУ стандарта LPDDR5. Недавно в интернете появился тизер, на котором аппарат представлен в варианте Transparent Edition. Через тыльную панель юзеры смогут увидеть в работе части конструкции новинки. Речь идет о встроенном кулере, который стал главной особенностью ожидаемой модели.

Nubia будет поддерживать Wi-Fi 6 и мобильные сети 5G. Сзади устройства разработчики установят тройную 64-мегапиксельную камеру. Также сообщается, что модель сможет поддерживать функцию быстрой подзарядки, мощностью 50-55 Вт.

На коммерческом рынке смартфон появится с ОС Redmagic OS 3.0. За ее основу инженеры взяли программную платформу Android 10.

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Технологии
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:42

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