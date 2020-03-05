«Блогинг деформирует психику»: Эксперт прокомментировала травлю Екатерины Диденко
После того, как стало известно о смерти трёх человек на вечеринке Instagram-блогера Екатерины Диденко, пользователи соцсети обрушили на неё массу критики. Особая травля девушки началась из-за того, что она разместила пару видеороликов уже после кончины супруга в бассейне с сухим льдом. Эксперт в сфере медиакоммуникаций Ангелина Грин прокомментировала сложившуюся ситуацию, отметив что заметила в ней тревожный звонок.
Ангелина Грин отметила, что сочувствует блогерам, имеющим большую аудиторию. По её мнению, не стоит брать во внимание тот факт, что Екатерина Диденко получила медицинское образование, ведь все люди в жизни ошибаются. Тем не менее, сочувствие эксперта имеет отношение к другому аспекту данной ситуации. К примеру, некоторые пользователи социальной сети пишут, что на видео, размещённом Instagram-блогером в Stories, где она плачет, говоря о смерти супруга и друзей, у неё яркий макияж. Специалист понимает: если бы героиня истории не была накрашена, нетизены посчитали бы, что знаменитость решила таким образом подчеркнуть трагизм.
Далее, продолжает Ангелина Грин, люди думают, что блогер играет на публику и много плачет, но до этого кто-то писал обратное. Та же ситуация и с "выставлением горя на показ" – если бы она не делилась своими мыслями по поводу произошедшего, подписчики тоже не были бы в восторге и критиковали "замалчивание трагедии".
Эксперт считает фултайм-блогинг "адом" и именно поэтому сочувствует популярным представителям этой сферы, поскольку их жизнь становится контентом, и большинство фолловеров предпочитают впитывать "вкусную" информацию, а сопереживать чужой боли. Все события, происходящие в жизни блогера, можно рассматривать, как повод написать новую публикацию, и люди этой профессии сами впускают незнакомых подписчиков в свою жизнь.
Всё начинается с того, что человек захотел поделиться знаниями, но со временем запросы аудитории становятся всё больше. Психика не справляется с этим, и с целью сохранения здравого смысла блогер перестаёт по-настоящему проживать жизнь, относится ко всему, как к контенту.
На видео, где Диденко плачет, видно раздавленную произошедшим девушку. В ролике она ненадолго снова становится заложником своей сферы, переключаясь от трагедии, и поэтому Ангелина Грин в интервью "ТВК Красноярск" отметила, что профессиональный блогинг деформирует психику.
Ангелина Грин отметила, что сочувствует блогерам, имеющим большую аудиторию. По её мнению, не стоит брать во внимание тот факт, что Екатерина Диденко получила медицинское образование, ведь все люди в жизни ошибаются. Тем не менее, сочувствие эксперта имеет отношение к другому аспекту данной ситуации. К примеру, некоторые пользователи социальной сети пишут, что на видео, размещённом Instagram-блогером в Stories, где она плачет, говоря о смерти супруга и друзей, у неё яркий макияж. Специалист понимает: если бы героиня истории не была накрашена, нетизены посчитали бы, что знаменитость решила таким образом подчеркнуть трагизм.
Далее, продолжает Ангелина Грин, люди думают, что блогер играет на публику и много плачет, но до этого кто-то писал обратное. Та же ситуация и с "выставлением горя на показ" – если бы она не делилась своими мыслями по поводу произошедшего, подписчики тоже не были бы в восторге и критиковали "замалчивание трагедии".
Эксперт считает фултайм-блогинг "адом" и именно поэтому сочувствует популярным представителям этой сферы, поскольку их жизнь становится контентом, и большинство фолловеров предпочитают впитывать "вкусную" информацию, а сопереживать чужой боли. Все события, происходящие в жизни блогера, можно рассматривать, как повод написать новую публикацию, и люди этой профессии сами впускают незнакомых подписчиков в свою жизнь.
Всё начинается с того, что человек захотел поделиться знаниями, но со временем запросы аудитории становятся всё больше. Психика не справляется с этим, и с целью сохранения здравого смысла блогер перестаёт по-настоящему проживать жизнь, относится ко всему, как к контенту.
На видео, где Диденко плачет, видно раздавленную произошедшим девушку. В ролике она ненадолго снова становится заложником своей сферы, переключаясь от трагедии, и поэтому Ангелина Грин в интервью "ТВК Красноярск" отметила, что профессиональный блогинг деформирует психику.
Общество
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 12:20