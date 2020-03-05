Родственники Анастасии Заворотнюк продали любимый особняк актрисы
Родственники Анастасии Заворотнюк продали особняк, особенно полюбившийся актрисе. Согласно последним данным, звезду российского кино перевезли в московскую квартиру.
С декабря прошлого года родственники Анастасии Заворотнюк не делятся официальной информацией о самочувствии актрисы. До сих пор семья звезды не уточнила ее диагноз, подтвердив лишь то, что болезнь действительно есть. В Сети уверены, что после реабилитации в клинике артистку забрали в московскую квартиру, а ее загородный особняк продали. Однако данная информация остается неподтвержденной.
Поклонники в социальных сетях желают звезде скорейшего выздоровления, а некоторые жалуются на недостаток достоверных сведений о звезде. Фанаты считают, что эта ситуация порождает домыслы.
С декабря прошлого года родственники Анастасии Заворотнюк не делятся официальной информацией о самочувствии актрисы. До сих пор семья звезды не уточнила ее диагноз, подтвердив лишь то, что болезнь действительно есть. В Сети уверены, что после реабилитации в клинике артистку забрали в московскую квартиру, а ее загородный особняк продали. Однако данная информация остается неподтвержденной.
Поклонники в социальных сетях желают звезде скорейшего выздоровления, а некоторые жалуются на недостаток достоверных сведений о звезде. Фанаты считают, что эта ситуация порождает домыслы.