Родственники Анастасии Заворотнюк продали любимый особняк актрисы





С декабря прошлого года родственники Анастасии Заворотнюк не делятся официальной информацией о самочувствии актрисы. До сих пор семья звезды не уточнила ее диагноз, подтвердив лишь то, что болезнь действительно есть. В Сети уверены, что после реабилитации в клинике артистку забрали в московскую квартиру, а ее загородный особняк продали. Однако данная информация остается неподтвержденной.Поклонники в социальных сетях желают звезде скорейшего выздоровления, а некоторые жалуются на недостаток достоверных сведений о звезде. Фанаты считают, что эта ситуация порождает домыслы.