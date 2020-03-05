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Кэти Перри намекнула на беременность от Орландо Блума

Кэти Перри показала в Instagram округлившийся живот в клипе на песню “Never Worn White”. В Сети предположили, что знаменитость беременна от Орландо Блума.

Кэти Перри состоит в отношениях с Орландо Блумом около четырех лет, но в этот период пара ненадолго расставалась. В феврале прошлого года стало известно о помолвке артистов, а недавно певица показала округлившийся живот в тизере собственного клипа. Артистка анонсировала презентацию видеоряда на песню “Never Worn White” в своем микроблоге, где на последних кадрах внимательные фанаты рассмотрели беременность. В новой публикации на своей странице в Instagram Кэти Перри отметила, что “это лето будет жарким”.

В клипе Кэти Перри предстала в нежном цветочном образе, а в комментариях поклонники осыпали звезду комплиментами и поздравлениями с первой беременностью. До сих пор артистка не подтвердила данную информацию официально.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:47

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