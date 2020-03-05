Кэти Перри намекнула на беременность от Орландо Блума

Кэти Перри состоит в отношениях с Орландо Блумом около четырех лет, но в этот период пара ненадолго расставалась. В феврале прошлого года стало известно о помолвке артистов, а недавно певица показала округлившийся живот в тизере собственного клипа. Артистка анонсировала презентацию видеоряда на песню “Never Worn White” в своем микроблоге, где на последних кадрах внимательные фанаты рассмотрели беременность. В новой публикации на своей странице в Instagram Кэти Перри отметила, что “это лето будет жарким”.В клипе Кэти Перри предстала в нежном цветочном образе, а в комментариях поклонники осыпали звезду комплиментами и поздравлениями с первой беременностью. До сих пор артистка не подтвердила данную информацию официально.