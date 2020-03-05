Индонезия создаст больницу для зараженных коронавирусом на необитаемом острове Галанг





Согласно предоставленной информации, сейчас страна изучает вероятность эксплуатировать здания, которые остались от лагеря. Речь идет о бывшей больнице, религиозных постройках и сооружении логистической службы. На данный момент остров Галанг является необитаемым, куда приезжают туристы в поисках достопримечательностей. В новой клинике власти Индонезии разместят около тысячи зараженных новым видов коронавируса. Кроме этого, на острове планируется создание карантинного центра.Сейчас количество инфицированных опасным заболеванием в мире составляет более 95 тысяч человек, при этом летальный исход наступил в 3,285 случаях. Однако более 53 тысяч пациентов смогли выздороветь. Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 76 странах.