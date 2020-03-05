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Индонезия создаст больницу для зараженных коронавирусом на необитаемом острове Галанг

Правительство Индонезии намерено создать больницу для инфицированных китайским коронавирусом на необитаемом острове под названием Галанг. Ранее там размещался лагерь для вьетнамских беженцев, о чем пишет издание Jakarta Post.

Согласно предоставленной информации, сейчас страна изучает вероятность эксплуатировать здания, которые остались от лагеря. Речь идет о бывшей больнице, религиозных постройках и сооружении логистической службы. На данный момент остров Галанг является необитаемым, куда приезжают туристы в поисках достопримечательностей. В новой клинике власти Индонезии разместят около тысячи зараженных новым видов коронавируса. Кроме этого, на острове планируется создание карантинного центра.

Сейчас количество инфицированных опасным заболеванием в мире составляет более 95 тысяч человек, при этом летальный исход наступил в 3,285 случаях. Однако более 53 тысяч пациентов смогли выздороветь. Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 76 странах.

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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:38

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