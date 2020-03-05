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Высокий уровень витамина D в организме предотвращает возникновение болезней сердца

Эксперты утверждают, что польза витамина D не ограничивается только благотворным влиянием на здоровье костей и зубов. Его высокое содержание в организме также способно предотвратить и возникновение болезней сердца.
Высокий уровень витамина D в организме предотвращает возникновение болезней сердца

Группа ученых во главе с ведущим экспертом Дж. Брентом Мухлестейном провели ряд анализов касательно нормы содержания витамина D в человеческом организме. Исследования показали, что уровень содержания кальциферола, считающийся нормальным (30 нанограмм на миллилитр), встречается не так часто, тогда как «безопасный» (15нг/мл) - более распространенное явление. Однако у каждого десятого участника эксперимента показатели содержания витамина D не превышали минимальных.

При этом оказалось, что те из испытуемых, кто имел дефицит витамина D в организме, были более подвержены риску развития болезней сердца. Поэтому эксперты настоятельно рекомендуют не допускать понижение содержания кальциферола ниже показания в 15нг/мл.

Для того, чтобы поддерживать количество витамина D на достаточном уровне, специалисты рекомендуют чаще бывать на солнце и включить в свой рацион определенный набор продуктов. Среди рекомендуемой пищи, богатой необходимыми веществами, эксперты отмечают лосось и яичные желтки.

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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 12:07

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