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Эксперты рассказали, для чего можно применить старый смартфон

Нынешний рынок смартфонов отличается быстрыми сменами трендов и технологий, что вынуждает многих пользователей отдавать устаревшие модели своим близким и родственникам. Эксперты рассказали, для чего можно применить списанный гаджет, чтобы он снова приносил пользу.

Первым способом, который приходит в голову почти каждому владельцу старого телефона - это использовать его в качестве запасного. Для этого необходимо приобрести SIM-карту, оформить тариф без абонентской платы, поддерживать определенную активность и хранить заряд в диапазоне от 30 до 50%. В ином случае его можно использовать, как вспомогательное устройство: мобильной точки доступа Wi-Fi, радиоприемника, телевизора, часов или будильника, а также медиасервера и интерактивной фоторамки.

Специалисты также предлагают настройку устаревшего гаджета на более специализированные задачи, вроде эмуляции маломощных видеоигр, переключения каналов на телевизоре с функцией Smart TV, или даже видеоняни. Наконец, лишний на первый взгляд телефон может оказать небывалую пользу в случае его установки в автомобиле. Таким образом он сможет выполнять сразу несколько задач - прокладывать маршрут, как GPS навигатор, следить за безопасностью автомобиля, как видеорегистратор, и предоставлять информацию о пробках.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:54

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