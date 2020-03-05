В России началась выплата маткапитала на первого ребенка





Для семьи на первенца предусмотрено 466 тыс. рублей, пока на второго наследника положено более 616 тыс. рублей, если он родился до 2020 года. В ПФР с 3 марта фактически приступили к работе по обеспечению маткапиталом в рамках новой программы. Согласно распоряжению Владимира Путина, 466 тыс. рублей смогут получить те семьи, где первый ребенок появился на свет 2020 году, а после рождения второго им начислят еще 150 тыс. рублей. Если прибавление состоялось до начала 2020 года, то родители могут сразу рассчитывать на 616 тыс.Известно, что соответствующая программа сохранит свою актуальность до конца 2026 года.