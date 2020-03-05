АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Мать может определить стадии развития собственного ребенка по…
EUR 73.74 USD 66.08
Курс валют на 05.03.2020

В России началась выплата маткапитала на первого ребенка

В России стартовали выплаты маткапитала, предусмотренного при рождении первого ребенка. Стоящий во главе ПФР Максим Топилин во время заседания Госдумы назвал суммы запланированных ведомством расходов.

Для семьи на первенца предусмотрено 466 тыс. рублей, пока на второго наследника положено более 616 тыс. рублей, если он родился до 2020 года. В ПФР с 3 марта фактически приступили к работе по обеспечению маткапиталом в рамках новой программы. Согласно распоряжению Владимира Путина, 466 тыс. рублей смогут получить те семьи, где первый ребенок появился на свет 2020 году, а после рождения второго им начислят еще 150 тыс. рублей. Если прибавление состоялось до начала 2020 года, то родители могут сразу рассчитывать на 616 тыс.

Известно, что соответствующая программа сохранит свою актуальность до конца 2026 года.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Главные новости / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:44

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Валерий Меладзе признался, что любит получать сделанные своими руками подарки от Альбины…
Российские медики опровергли эффективность "жукотерапии" для борьбы с…
Коллекторы рассказали, почему четверть должников не может погасить кредиты…
Звезда «Дом-2» Сергей Захарьяш избил Алесю…
Надежда Мейхер-Грановская призналась, что ни один из братьев Меладзе никогда за ней не…
Звезды «Дом-2» Илья Яббаров и Алена Рапунцель достигли соглашения об…
Ученые нашли новое объяснение появлению темной…
«Прозрачная» версия смартфона Nubia Red Magic 5G продемонстрирует работу…
Блогер Екатерина Диденко нашла связь своей свадьбы с гибелью супруга в банном комплексе…
Мария Кожевникова назвала современное телевидение “адом…
«Блогинг деформирует психику»: Эксперт прокомментировала травлю Екатерины…
Родственники Анастасии Заворотнюк продали любимый особняк…
Высокий уровень витамина D в организме предотвращает возникновение болезней…
В Совфеде в 2021 году хотят добиться выравнивания цен на…
Эксперты рассказали, для чего можно применить старый…
Volvo планирует выпустить двухэтажный автобус небывалой…
Кэти Перри намекнула на беременность от Орландо…
В России началась выплата маткапитала на первого…
Индонезия создаст больницу для зараженных коронавирусом на необитаемом острове…
Беременная жена звезды «Дома-2» Андрея Чуева озвучила свой…
Компания AMD представила самый мощный в мире суперкомпьютер El…
Раскрыта стоимость Lada Xray Cross в самой дорогой комплектации…
Инсайдеры: Разработка недорогого iPhone SE 2 находится на завершающей…
Артур Гаспарян показал лицо Ирины Понаровской без использования…
Очередная свадьба на "Доме-2": Татьяна Строкова выходит замуж за Даниила…
Анастасия Иванова решила вернуться на проект "Дом-2" вместе с Русланом…
Эвелина Бледанс показалась на публике в…
Названы самые стильные автоновинки на рынке России в 2020…
Просмотреть все новости