Беременная жена звезды «Дома-2» Андрея Чуева озвучила свой диагноз





Андрей Чуев и его жена Виктория долгое время лечились от бесплодия, супруге понадобилось даже хирургическое вмешательство. Наконец, они добились своего и увидели на тесте заветные две полоски. На днях Виктория призналась, что вынашивание ребенка идет не так замечательно, как они ожидали. С наступлением беременности к ней вернулось старое заболевание, от которого она лечилась - расстройство пищевого поведения.По словам девушки, после начала вынашивания ребенка она стала переедать, есть много вредной еды. Если раньше её дневной рацион ограничивался 1 300 килокалорий, то теперь может доходить до 2700. Также супруга Андрея пожаловалась, что набрала уже почти полтора килограмма.По словам Виктории, ей уже ставили подобный диагноз. Еще до беременности врачи находили у неё подобное пищевое расстройство. Чтобы победить недуг, девушке приходилось работать с психологом. Она призналась, что для лечения применяла даже антидепрессанты.