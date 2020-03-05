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Беременная жена звезды «Дома-2» Андрея Чуева озвучила свой диагноз

Жена бывшего участника телешоу «Дом-2» Андрея Чуева, которая готовится стать мамой, рассказала своим подписчикам о своем заболевании. К ней снова вернулось психическое расстройство, от которого она долгое время проходила лечение.
Беременная жена звезды «Дома-2» Андрея Чуева озвучила свой диагноз

Андрей Чуев и его жена Виктория долгое время лечились от бесплодия, супруге понадобилось даже хирургическое вмешательство. Наконец, они добились своего и увидели на тесте заветные две полоски. На днях Виктория призналась, что вынашивание ребенка идет не так замечательно, как они ожидали. С наступлением беременности к ней вернулось старое заболевание, от которого она лечилась - расстройство пищевого поведения.

По словам девушки, после начала вынашивания ребенка она стала переедать, есть много вредной еды. Если раньше её дневной рацион ограничивался 1 300 килокалорий, то теперь может доходить до 2700. Также супруга Андрея пожаловалась, что набрала уже почти полтора килограмма.

По словам Виктории, ей уже ставили подобный диагноз. Еще до беременности врачи находили у неё подобное пищевое расстройство. Чтобы победить недуг, девушке приходилось работать с психологом. Она призналась, что для лечения применяла даже антидепрессанты.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:30

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