Volvo планирует выпустить двухэтажный автобус небывалой высоты





Volvo Buses расширяет свой ассортимент отмеченных наградами туристических и междугородних автобусов с запуском совершенно нового двухэтажного транспортного средства. Volvo 9700 DD - это следующий шаг в разработке междугородних автобусов Volvo 9700 и Volvo 9900. Он был разработан для удовлетворения высоких требований клиентов в отношении увеличения вместимости, гибкости, комфорта и безопасности пассажиров. Стоит отметить, что предстоящая линейка будет претендовать на звание самого высокого автомобиля в мире - этот параметр составляет 4,25 метра. При этом существующие на данный момент три варианта достигают лишь 3,42, 3,61 и 3,73 метра в высоту.Поскольку будущую модель оснастят поддержкой беспроводной связи, водитель сможет лучше следить за маршрутом и планировать обслуживание для оптимальной эффективности. Благодаря Zone Management - системе регулирования скорости автомобиля в чувствительных зонах - водитель также получает повышенную безопасность и более низкий расход топлива. Volvo 9700 DD, способный перевозить до 96 пассажиров, оборудован эргономичными сиденьями и климатической системой. Предлагается широкий выбор аудиосистем и мультимедийных центров. В целях повышения безопасности движения Volvo 9700 DD также оснащен несколькими технологиями активной безопасности, вроде тормозов с электронным управлением, системы устойчивости и противоскольжения.