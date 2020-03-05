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Volvo планирует выпустить двухэтажный автобус небывалой высоты

Двухэтажные автобусы Volvo 9700 выпускаются уже более 20 лет, но недавно в компании анонсировали модель небывалых габаритов. Известно, что бренд планирует выпустить транспортное средство, которое должно установить мировой рекорд по высоте.

Volvo Buses расширяет свой ассортимент отмеченных наградами туристических и междугородних автобусов с запуском совершенно нового двухэтажного транспортного средства. Volvo 9700 DD - это следующий шаг в разработке междугородних автобусов Volvo 9700 и Volvo 9900. Он был разработан для удовлетворения высоких требований клиентов в отношении увеличения вместимости, гибкости, комфорта и безопасности пассажиров. Стоит отметить, что предстоящая линейка будет претендовать на звание самого высокого автомобиля в мире - этот параметр составляет 4,25 метра. При этом существующие на данный момент три варианта достигают лишь 3,42, 3,61 и 3,73 метра в высоту.

Поскольку будущую модель оснастят поддержкой беспроводной связи, водитель сможет лучше следить за маршрутом и планировать обслуживание для оптимальной эффективности. Благодаря Zone Management - системе регулирования скорости автомобиля в чувствительных зонах - водитель также получает повышенную безопасность и более низкий расход топлива. Volvo 9700 DD, способный перевозить до 96 пассажиров, оборудован эргономичными сиденьями и климатической системой. Предлагается широкий выбор аудиосистем и мультимедийных центров. В целях повышения безопасности движения Volvo 9700 DD также оснащен несколькими технологиями активной безопасности, вроде тормозов с электронным управлением, системы устойчивости и противоскольжения.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:50

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