В Сети появились снимки электрического кроссовера Skoda Enyaq во время тестов в Европе





Судя по фото, новинка во многом будет похожа на модель Volkswagen ID.4. Разработчики оснастили кроссовер фальшрадиаторной решеткой, обладающей общими чертами с той, что имеет концептуальный Vision iV прошлого года выпуска. При этом авто Skoda Enyaq выглядит более аэродинамичным и не таким угловатым. На опубликованных в Сети снимках нельзя разглядеть салон электрокара, однако, согласно предположениям, он также в некоторых моментах будет повторять ID.3 и ID.4. Автомобиль должны оборудовать цифровой приборной панелью и современной информационно-развлекательной системой с сенсорным монитором.За основу машины инженеры взяли платформу MEB, однако технические характеристики пока остаются неизвестными. Судя по всему, запас хода новой Skoda будет достигать 500 км. Также кроссовер оснастят моторами мощностью 148 или 201 лошадиных сил. Возможно, полноприводные варианты будут выдавать до 302 лошадиных сил.