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Компания AMD представила самый мощный в мире суперкомпьютер El Capitan

Компания AMD сообщила, что планирует выпустить самый мощный суперкомпьютер в мире - El Capitan. Разработчики обещают, что новинка в работе будет эффективнее, нежели 200 современных TOP500.
Компания AMD представила самый мощный в мире суперкомпьютер El Capitan

Американская компания-производитель интегральной микросхемной электроники AMD выпустила пресс-релиз, в котором в подробностях описала особенности и возможности будущего суперкомпьютера El Capitan. Как сообщили разработчики девайса, заказанного Министерством энергетики США у Cray, он будет применяться в сфере ядерного вооружения.

Суперкомпьютер El Capitan, являющийся системой уровня exascale, будет работать на базе процессоров AMD Epyc Genoa на архитектуре Zen 4. Кроме того, в новинке, которая выйдет не ранее следующего года, появятся и новые ускорители вычислений Radeon Instinct. Это будет технология следующего поколения не в отношении текущей, а сравнительно с только готовящейся к выпуску (на основе RDNA2).

На данном этапе эксперты планируют ввести сверхпроизводительный девайс в эксплуатацию не ранее 2023 года. Уже сейчас известно, что на момент начала использования данная специализированная вычислительная машина будет наиболее мощной в мире. Ученые отмечают, что если сравнивать возможности строящегося El Captain с современными TOP500, то последних для уравнения возможностей понадобиться около 200.

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Технологии
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:22

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