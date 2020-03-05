Компания AMD представила самый мощный в мире суперкомпьютер El Capitan





Американская компания-производитель интегральной микросхемной электроники AMD выпустила пресс-релиз, в котором в подробностях описала особенности и возможности будущего суперкомпьютера El Capitan. Как сообщили разработчики девайса, заказанного Министерством энергетики США у Cray, он будет применяться в сфере ядерного вооружения.Суперкомпьютер El Capitan, являющийся системой уровня exascale, будет работать на базе процессоров AMD Epyc Genoa на архитектуре Zen 4. Кроме того, в новинке, которая выйдет не ранее следующего года, появятся и новые ускорители вычислений Radeon Instinct. Это будет технология следующего поколения не в отношении текущей, а сравнительно с только готовящейся к выпуску (на основе RDNA2).На данном этапе эксперты планируют ввести сверхпроизводительный девайс в эксплуатацию не ранее 2023 года. Уже сейчас известно, что на момент начала использования данная специализированная вычислительная машина будет наиболее мощной в мире. Ученые отмечают, что если сравнивать возможности строящегося El Captain с современными TOP500, то последних для уравнения возможностей понадобиться около 200.