Раскрыта стоимость Lada Xray Cross в самой дорогой комплектации Instinct





Эксперты ожидают, что Lada Xray Cross в указанном исполнении окажется флагманской и наиболее дорогой в линейке. Внешний вид новинки легко отличается по наличию контрастных деталей, например, черной крыше, таким же зеркалам и выполненными из легкого сплава колесным дискам. В салоне имеются глянцевые черные дверные ручки, а также особая обивка сидений. Машина может стать первой, оснащенной мультимедийной системой от “Яндекс.Авто” с 8-дюймовым экраном и камерой заднего вида. Устройство объединит все сервисы компании, которые прошли адаптацию для автомобилистов. В том числе им станет доступен голосовой ассистент “Алиса”.Покупателям представят 4G-модем с предоплаченным на 6 месяцев интернетом и “Яндекс.Музыкой”. До сих пор цены Lada Xray Cross Instinct неизвестны, но эксперты считают, что стоимость превысит один миллион рублей.