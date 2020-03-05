Очередная свадьба на "Доме-2": Татьяна Строкова выходит замуж за Даниила Сахнова





Оказывается. за последние дни всё и изменилось. Сахнов начал ухаживать за Строковой, хотя говорил, что это всего-навсего дружба. В результате этой "дружбы" парочка помирилась. По их мнению, это просто был сложный период в их отношениях, и на данный момент все наладилось.А накануне Сахнов и вовсе сделал предложение руки и сердца Татьяне. Она, разумеется, с радостью его приняла, и в скором времени молодые люди пойдут в ЗАГС, чтобы подать заявление и выбрать дату для бракосочетания.Многие участники рады, что пара опять воссоединилась, и считают, что им нужно покинуть реалити-шоу, так как, скорее всего, ссоры происходят из-за недостатка общения с друзьями и близкими людьми.Правда, были и такие, кто отмечает, что ничего у них не получится, и после свадьбы они также продолжат ругаться.