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Очередная свадьба на "Доме-2": Татьяна Строкова выходит замуж за Даниила Сахнова

Татьяна Строкова и Даниил Сахнов уже, казалось бы, никогда не будут вместе. Ведь не так давно девушка сказала, что больше никогда не будет с этим молодым человеком. Сам же Сахнов во всеуслышание говорил то же самое и считал, что они абсолютно разные люди и никогда не будут вместе. Но накануне все узнали об их свадьбе.

Оказывается. за последние дни всё и изменилось. Сахнов начал ухаживать за Строковой, хотя говорил, что это всего-навсего дружба. В результате этой "дружбы" парочка помирилась. По их мнению, это просто был сложный период в их отношениях, и на данный момент все наладилось.

А накануне Сахнов и вовсе сделал предложение руки и сердца Татьяне. Она, разумеется, с радостью его приняла, и в скором времени молодые люди пойдут в ЗАГС, чтобы подать заявление и выбрать дату для бракосочетания.

Многие участники рады, что пара опять воссоединилась, и считают, что им нужно покинуть реалити-шоу, так как, скорее всего, ссоры происходят из-за недостатка общения с друзьями и близкими людьми.

Правда, были и такие, кто отмечает, что ничего у них не получится, и после свадьбы они также продолжат ругаться.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:00

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