Инсайдеры: Разработка недорогого iPhone SE 2 находится на завершающей стадии





Как ожидается, в ближайшее время компания Apple сделает анонс смартфонов, получивших название "iPhone SE 2" либо "iPhone 9". Некоторые источники заверяют, что телефон будет схож с iPhone 8, оснащённым 4,7-дюймовым ЖК-экраном и кнопкой Touch ID, тем не менее, новинка получит более быстрый чип A13, а оперативная память увеличится до 3 ГБ. Согласно оценкам, на американском рынке цена устройства с 64 ГБ хранилища начнётся от 399 долларов.Ранее аналитики информировали, что Apple представит гаджет в течение первого полугодия. По данным многочисленных отчётов, компания сделает анонс новых iPhone в марте, но это событие могут перенести из-за вспышки коронавируса. Некоторые специалисты придерживаются мнения, что даже если производитель анонсирует недорогой смартфон уже в этом месяце, поставки могут быть ограничены до тех пор, пока поставщикам Apple не удастся возобновить нормальную работу.