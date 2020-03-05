Анастасия Иванова решила вернуться на проект "Дом-2" вместе с Русланом Мацьлеком





Иванова ему изначально не поверила, но потом всё же простила парня и решила дать ему второй шанс. Сейчас пара находится на родине у Мацьолека.А накануне звезда реалити-шоу заявила, что скоро они прилетят в Москву и хотят вернуться на "Дом-2". Так как на проекте Руслан Мацьолек был с другой и ей так "будет спокойнее", а когда они сыграют свадьбу, то уже "точно покинут периметр".После такого заявления мнения болельщиков разделились. Кто рад их воссоединению и желает им счастья в семейной жизни, но подавляющее большинство считает, что Руслана прощать нельзя было. Потому что если предательство было один раз, то будет и второй раз, и третий.