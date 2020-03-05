Артур Гаспарян показал лицо Ирины Понаровской без использования фоторедактора

Селфи с певицей телеведущий сделал в ходе передачи «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным. Очередной выпуск был посвящен творческому пути Ирины Понаровской. Критик решил воспользоваться моментом и запечатлеть себя вместе с артисткой, не применяя при этом никаких фильтров в фоторедакторе. По словам Гаспаряна, выражение «дива» по отношению к звезде джаза является клише, так как она в реальности имеет острый ум и обаяние.В комментариях фолловеры отметили, что на снимке исполнительница выглядит по-другому, а в кадре с публицистом заметны глубокие морщины на лбу, а также других частях лица Понаровской. Согласно предположениям некоторых поклонников, знаменитость обращалась за помощью к пластическим хирургам.Тем не менее, другим интернет-пользователям понравилась певица и ее фото без использования различных фильтров. Для них кумир в свои 66 лет выглядит ухоженной и привлекательной.