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Артур Гаспарян показал лицо Ирины Понаровской без использования фоторедактора

Артур Гаспарян удивил подписчиков своей страницы в Instagram новой публикацией. Журналист показал лицо Ирины Понаровской без использования фоторедактора.
Артур Гаспарян показал лицо Ирины Понаровской без использования фоторедактора

Селфи с певицей телеведущий сделал в ходе передачи «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным. Очередной выпуск был посвящен творческому пути Ирины Понаровской. Критик решил воспользоваться моментом и запечатлеть себя вместе с артисткой, не применяя при этом никаких фильтров в фоторедакторе. По словам Гаспаряна, выражение «дива» по отношению к звезде джаза является клише, так как она в реальности имеет острый ум и обаяние.

В комментариях фолловеры отметили, что на снимке исполнительница выглядит по-другому, а в кадре с публицистом заметны глубокие морщины на лбу, а также других частях лица Понаровской. Согласно предположениям некоторых поклонников, знаменитость обращалась за помощью к пластическим хирургам.

Тем не менее, другим интернет-пользователям понравилась певица и ее фото без использования различных фильтров. Для них кумир в свои 66 лет выглядит ухоженной и привлекательной.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:04

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