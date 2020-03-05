Эвелина Бледанс показалась на публике в БДСМ-наряде
Несмотря на 50-летний возраст, Эвелина Бледанс продолжает волновать фанатов пикантными видеороликами и фотографиями. Недавно актриса показалась на публике в БДСМ-наряде, который послужит ей частью сценического образа.
Эвелина Бледанс решила поделиться с подписчиками в соцсети Instagram несколькими интересными образами, среди которых были роковые, милые и даже исторические. Все же внимание фанатов привлек БДСМ-наряд, который появился в одной из "сторис" актрисы. Его элементами были удививший поклонников кожаный топ с шипами, короткие шорты, чокер на шее и плетка, которые дополнялись сверкающей короной.
Многочисленные комментаторы не могли пройти мимо необычной серии фотографий и видео, они не ожидали увидеть звезду в подобном амплуа. Все же большая часть из них похвалила артистку за смелость и восхищалась спортивным телом 50-летней знаменитости, фанаты отдавали предпочтение пикантному наряду Бледанс, который отличился глубоким и откровенным декольте.
Эвелина Бледанс решила поделиться с подписчиками в соцсети Instagram несколькими интересными образами, среди которых были роковые, милые и даже исторические. Все же внимание фанатов привлек БДСМ-наряд, который появился в одной из "сторис" актрисы. Его элементами были удививший поклонников кожаный топ с шипами, короткие шорты, чокер на шее и плетка, которые дополнялись сверкающей короной.
Многочисленные комментаторы не могли пройти мимо необычной серии фотографий и видео, они не ожидали увидеть звезду в подобном амплуа. Все же большая часть из них похвалила артистку за смелость и восхищалась спортивным телом 50-летней знаменитости, фанаты отдавали предпочтение пикантному наряду Бледанс, который отличился глубоким и откровенным декольте.