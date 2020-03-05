Директор "Муз-ТВ" Арман Давлетяров удивился обиде Леры Кудрявцевой





Арман Давлетяров, который является главой канала МУЗ-ТВ, очень удивился обиде звезды. По его словам, состав ведущих Премии МУЗ-ТВ ежегодно меняется. Дмитрий Нагиев, Оскар Кучера, Анастасия Ивлеева и многие другие артисты, которые вели премию ранее, тоже не получили приглашение на этот год.Арман напомнил, что основания и условия участия Леры в ежегодном награждении исполнителей ничем не отличались от всех остальных артистов. Её, как сотрудника канала МУЗ-ТВ, безусловно касаются все изменения в проектах, где она является главным действующим лицом. Любые нововведения в этих передачах с ней всегда обговариваются.Но премия, как сказал Давлетяров, это совсем другое дело. Там постоянно меняются гости церемонии, артисты и ведущие. Так что Арман Илюбаевич не видит ничего удивительного в том, что Леру Кудрявцеву, как и многих артистов, не пригласили на церемонию в этом году.