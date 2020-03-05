Названы самые стильные автоновинки на рынке России в 2020 году





Skoda Rapid второго поколения, готовая к выходу весной, удивила экспертов своим внешним видом, в частности, обновленной передней оптикой и фонарями без стандартного C-образного рисунка. Hyundai Solaris получила новую подвеску, а также была оснащена новыми системами стабилизации и мониторинга давления в шинах. В тройке лидеров оказался хэтчбек Volkswagen Polo, который появится на рынке летом. Он завоевал публику более дорогим внешним видом, а также электронными коммуникациями. Автомобиль Lada Granta оснащен новым 16-клапанным 1,6-литровым двигателем, который сохранил потребление топлива.Продажи кроссовера KIA Seltos уже стартовали, а на рынке он предлагается в 20 вариантах исполнения. Покупатель может выбирать среди трех моторов, четырех трансмиссий и комплектаций с полным приводом.