Экс-теннисист Евгений Кафельников обвинил дочь Алесю в постоянной лжи





В одном из интервью наследница знаменитости заявила, что для нее важно, чтобы родитель замечал ее достижения. Алеся Кафельникова пожаловалась на отца, рассказав, что он безразличен к ее успехам. После этого 46-летний спортсмен высказал свое мнение относительно этой ситуации и отметил, что родственница все выдумала, и в ее словах нет ничего, кроме лжи. При этом экс-теннисист подчеркнул, что пытался найти общий язык с манекенщицей, которая ранее имела проблемы с запретными веществами и алкоголем, вот только это не дало положительных результатов.Кафельников вспомнил слова дочери, которая заявила, что является взрослой и может делать все, что хочет. Модель попросила родителя не вмешиваться в ее жизнь. В ходе разговора с корреспондентами звездный отец пожаловался на окружение наследницы, назвав его «безумным». Сейчас бывший теннисист совсем с ней не общается.В 2017 году заслуженный мастер спорта России назвал себя отцом-неудачником и заявил, что его жизнь теряет смысл. Тогда его дочь оказалась в реанимации, а по другой информации, она отравилась спиртными напитками и в больницу не попадала.