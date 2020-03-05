Роза Сябитова призвала Павла Прилучного и Агату Муцениеце сохранить брак: "Стоит одуматься и не приносить страдания детям"

Хотя официальное заявление от Павла Прилучного и Агаты Муцениеце о разводе не удивило многих поклонников, их неудавшаяся семейная жизнь привлекла внимание коллег по шоу-бизнесу. Известно, что пара воспитывает семилетнего сына Тимофея и четырехлетнюю дочь Мию. Этот факт вынудил российскую телесваху Розу Сябитову высказаться по поводу их разрыва. По словам ведущей, экс-возлюбленным необходимо одуматься и не приносить страдания детям.Сябитова говорит, что сохранение брака является "святой обязанностью" родителей, чьи ссоры и развод в дальнейшем плохо сказываются на наследниках. Поэтому за семью "нужно бороться, даже если кто-то из супругов изменил", добавила звезда телевидения. Кроме того, формулировки вроде "не сошлись характерами" вызывают негативную реакцию у Сябитовой, поскольку различия в чертах личности "не мешают людям расписаться в ЗАГСе".