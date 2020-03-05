Телеведущая Ксения Собчак и Константин Богомолов станут ведущими премии «ЖАРА»

Стоит отметить, что на вечеринке не было замечено ни Ксении Собчак, ни ее известного мужа Константина Богомолова. О том, что пара станет ведущими, объявили с помощью видео, которое было сделано под марш Мендельсона.Для Константина Богомолова подобный выход на сцену станет первым в практике, в отличие от его супруги. К слову, ранее Ксения Собчак проводила различные мероприятия вместе со своим первым мужем Максимом Виторганом.Сейчас один из вопросов, который волнует поклонников светской львицы, а каков же гонорар за ее общую работу с супругом. Однако этот вопрос, естественно, пока остается без ответа.Ко всему, на данный момент у Ксении Собчак настоящий подъем в карьере. Недавно была премьера ее программы на Первом канале и еженедельно Собчак выпускает собственное шоу на YouTube платформе.