Телеведущая Ксения Собчак и Константин Богомолов станут ведущими премии «ЖАРА»
Стало известно, что знаменитая телеведущая Ксения Собчак и ее супруг Константин Богомолов совместно проведут музыкальную премию «ЖАРА». Некоторые подробности предстоящей церемонии были раскрыты во время небольшой вечеринки, посвященной предстоящему событию.
Стоит отметить, что на вечеринке не было замечено ни Ксении Собчак, ни ее известного мужа Константина Богомолова. О том, что пара станет ведущими, объявили с помощью видео, которое было сделано под марш Мендельсона.
Для Константина Богомолова подобный выход на сцену станет первым в практике, в отличие от его супруги. К слову, ранее Ксения Собчак проводила различные мероприятия вместе со своим первым мужем Максимом Виторганом.
Сейчас один из вопросов, который волнует поклонников светской львицы, а каков же гонорар за ее общую работу с супругом. Однако этот вопрос, естественно, пока остается без ответа.
Ко всему, на данный момент у Ксении Собчак настоящий подъем в карьере. Недавно была премьера ее программы на Первом канале и еженедельно Собчак выпускает собственное шоу на YouTube платформе.
Стоит отметить, что на вечеринке не было замечено ни Ксении Собчак, ни ее известного мужа Константина Богомолова. О том, что пара станет ведущими, объявили с помощью видео, которое было сделано под марш Мендельсона.
Для Константина Богомолова подобный выход на сцену станет первым в практике, в отличие от его супруги. К слову, ранее Ксения Собчак проводила различные мероприятия вместе со своим первым мужем Максимом Виторганом.
Сейчас один из вопросов, который волнует поклонников светской львицы, а каков же гонорар за ее общую работу с супругом. Однако этот вопрос, естественно, пока остается без ответа.
Ко всему, на данный момент у Ксении Собчак настоящий подъем в карьере. Недавно была премьера ее программы на Первом канале и еженедельно Собчак выпускает собственное шоу на YouTube платформе.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:30