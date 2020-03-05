АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Мать может определить стадии развития собственного ребенка по…
EUR 73.74 USD 66.08
Курс валют на 05.03.2020

Солистки группы "Фабрика" пришли на препати фестиваля “Жара” в масках с пайетками

Солистки группы “Фабрика” появились на препати фестиваля “Жара” в масках с пайетками, поддержав в этом тренде Яну Рудковскую. Продюсер ввела в моду привлекательные медицинские маски.

Яна Рудковская появилась на модном показе в Париже в черной маске, украшенной белыми цветами. В Сети считают, что это станет новым трендом. Его уже поддержали Ирина Тонева, Мария Гончарук и Александра Попова, представляющие группу “Фабрика”. На препати фестиваля “Жара” певицы пришли в масках с черными пайетками, в которых также выступили на сцене. Журналисты обратили повышенное внимание на внешний вид артисток. Они надеются, что дизайнеры возьмут их в пример и будут изготавливать блестящие маски.
Солистки группы "Фабрика" пришли на препати фестиваля “Жара” в масках с пайетками

В Сети публика назвала эти маски не средством защиты от коронавируса, а модным аксессуаром.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:22

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Раскрыта стоимость Lada Xray Cross в самой дорогой комплектации…
Инсайдеры: Разработка недорогого iPhone SE 2 находится на завершающей…
Артур Гаспарян показал лицо Ирины Понаровской без использования…
Очередная свадьба на "Доме-2": Татьяна Строкова выходит замуж за Даниила…
Анастасия Иванова решила вернуться на проект "Дом-2" вместе с Русланом…
Эвелина Бледанс показалась на публике в…
Названы самые стильные автоновинки на рынке России в 2020…
Директор "Муз-ТВ" Арман Давлетяров удивился обиде Леры…
Экс-теннисист Евгений Кафельников обвинил дочь Алесю в постоянной…
Роза Сябитова призвала Павла Прилучного и Агату Муцениеце сохранить брак: "Стоит одуматься и не приносить страдания…
Телеведущая Ксения Собчак и Константин Богомолов станут ведущими премии…
Солистки группы "Фабрика" пришли на препати фестиваля “Жара” в масках с…
В Сети бурно обсуждают нежные объятия Филиппа Киркорова и Аллы…
Новый смартфон Samsung Galaxy A31 будет мощнее A51 за счет Media…
Сын Наташи Королевой и Тарзана впервые побывает на стриптиз-шоу с участием…
Минтруд хочет изменить процесс оплаты больничных и декретных отпусков в…
Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева ушибла лицо после падения с…
В Омске родители травмировали 4-месячную дочь и оставили ее в отделении…
Названы необходимые продукты-заменители во время Великого…
В Сети показали рендерные изображения игровой консоли PlayStation…
Названы лучшие номера артистов из России на…
Медики озвучили главные причины выпадения волос у…
Звезда "Дом-2" Либерж Кпадону обратилась к Рудневу через 5 лет после…
"Дрались, кидались, царапались": Брат Владимира Кузьмина рассказал о конфликте между женой и любовницей…
Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель запрещает Дмитрию Дмитренко навещать свою…
Выпуск телевизионной версия “Гонки Героев” ожидается 8…
Ксения Собчак объяснила, почему рассталась со «слишком хорошим» Ильей…
Зрители заметили сходство участника проекта «Дом-2» с супругом Ксении…
Просмотреть все новости