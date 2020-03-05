Солистки группы "Фабрика" пришли на препати фестиваля “Жара” в масках с пайетками





Яна Рудковская появилась на модном показе в Париже в черной маске, украшенной белыми цветами. В Сети считают, что это станет новым трендом. Его уже поддержали Ирина Тонева, Мария Гончарук и Александра Попова, представляющие группу “Фабрика”. На препати фестиваля “Жара” певицы пришли в масках с черными пайетками, в которых также выступили на сцене. Журналисты обратили повышенное внимание на внешний вид артисток. Они надеются, что дизайнеры возьмут их в пример и будут изготавливать блестящие маски.В Сети публика назвала эти маски не средством защиты от коронавируса, а модным аксессуаром.