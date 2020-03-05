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В Сети бурно обсуждают нежные объятия Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой

Несмотря на расставание, Филипп Киркоров и Алла Пугачева сохранили дружеские отношения, о чем говорит недавно опубликованный архивный снимок. В Сети бурно обсуждают нежные объятия "короля поп-музыки" и Примадонны, которые выразили теплоту на публике.

Одна из самых знаменитых пар отечественного шоу-биза, Алла Пугачева и Филипп Киркоров до сих пор продолжают волновать фанатов спустя годы после развода. Их внимание привлекла архивная фотография, на котором оба артиста нежно обнимаются. Многие поклонники знали, что певец хранит теплые чувства по отношению к 70-летней исполнительнице. Чего только стоит факт наречения Киркоровым своей дочери Аллы-Виктории в честь бывшей супруги. Но для общественности стало неожиданностью проявление тесной дружбы в открытую.

Некоторые пользователи соцсети Instagram сначала не поверили, что на снимках была запечатлена Примадонна, поскольку она находилась прямо на сцене с экс-возлюбленным. Все же внимательные юзеры опознали дорогой кулон, который мог быть только у Пугачевой, поскольку его подарил Киркоров. На данный момент певица находится в счастливом браке с Максимом Галкиным, который часто делится семейными снимками и видеороликами с детьми.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:14

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